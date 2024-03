Megkezdődik a PVSK-Mecsek Füszért férfivízilabda-csapata számára is az OB I. második szakasza. Az Alsóház első fordulójában az UVSE otthonában csobban medencébe a pécsi alakulat szombaton 13 órakor. Az ellenfél az alapszakaszból 12, a Pécs 3 pontot hozott át.

– Nem foglalkozunk a matematikával! Nem szabad, hogy elvonja a lényegről a figyelmünket. Szerencsés esetben három győzelem is elég a biztos bennmaradáshoz, de az is előfordulhat, hogy még négy győzelem is kevés lesz – jelentette ki Zlatko Rakonjac, a PVSK vezetőedzője a klub felületein. – Már a decemberi utolsó edzésen azt mondtam, most kezdődik a felkészülés a folytatásra. Rengeteget dolgoztunk, voltunk néhány napot Szerbiában is, ahol edző mérkőzéseket is játszhattunk, és a Kaposvárral is gyakoroltunk. Nyugodt a lelkiismeretünk, bár a sérülések és betegségek hátráltatták a munkát, amit tudtunk megtettünk. Most szombaton is nyerni megyünk az UVSE otthonába, mert nekünk nincs más alternatívánk, legyen az bármelyik csapat, csak az összes mérkőzésen a győzelem.