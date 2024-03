Most jön talán az a mérkőzés, aminek papíron a legegyszerűbbnek kellene lennie az NKA Universitas Pécs hátralévő három csatájából, ugyanakkor a legnagyobb nyomás is ezen lesz a csapaton. Hazai pályán játszanak Meleg Gergőék, ahol szinte kötelező lenne nyerni a sereghajtó ellen, míg a későbbiekben majd előkelőbb pozícióban lévő csapatok ellen küzdhetnek majd a rájátszást érő helyekért.

Kovács Péter kemény védekezésével segítheti sikerhez az NKA Universitas Pécs csapatát

Fotó: Laufer László

Ráadásul a vendégségbe érkező gárda eközben mindent elkövet, hogy jobb helyzetből várhassa az alsóház megmérettetéseit, legutóbb a Körmendet is verte. Ugyanakkor az NKA számára újoncként akkor sem kell majd szégyenkezni, ha nem jut a nyolcba.

– Az alapcélunk továbbra is az, hogy bentmaradjunk az első osztályban – jelentette ki Kovács Péter, a klub honlapján vele készített interjúban. – Persze evés közben jön meg az étvágy, szokták mondani, és így vagyunk ezzel mi is: látjuk, ha megnyerjük az alapszakaszból hátralévő meccseinket, akkor a rájátszás is elérhető. Nagyon örülnék neki, ha ez sikerülne!

A szombati program: Alba Fehérvár–Debrecen (17.00), Zalaegerszeg–Szombathely, Szeged–Paks, Kaposvár–Oroszlány, Bp. Honvéd–Sopron, Körmend–Szolnok (18.00),

NKA Universitas Pécs–Kecskemét (19.00).

Az állás: 1. Szombathely 21 győzelem/2 vereség, 2. Alba Fehérvár 19/4, 3. Szolnok 12/11, 4. Debrecen 12/11, 5. Zalaegerszeg 11/12, 6. Körmend 11/12, 7. Sopron 11/12, 8. Bp. Honvéd 10/13, 9. NKA Universitas Pécs 10/13, 10. Szeged 9/14, 11. Paks 9/14, 12. 9/14, 13. Kaposvár 9/14, 14. Kecskemét 8/15.