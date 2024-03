Ugyan az NKA Universitas Pécs szerezte a mérkőzés első pontjait, a sereghajtó Kecskemét óriásit küzdve a maga oldalára billentette a mérleg nyelvét kis idő után, s ötpontos előnyben találta magát. A második tíz percben is folytatódott a nagy csata, hiszen ahogyan azt várni is lehetett, a KTE mindent megtett, hogy javíthasson helyzetén. Persze a pécsi közönség sem esett kétségben, hiszen az elmúlt összecsapásokon láthatta, milyen mély a hazai együttes kerete, s Csirke Ferenc folyamatosan rotálva frissebben tudja tartani a fontos momentumokra a kulcsjátékosait.

Az NKA Universitas Pécs a Kecskemét fölé emelkedett

Fotó: Löffler Péter

A nagyszünetet követően meg is látszott a Nemzeti Kosárlabda Akadémia játékán, hogy több energiát tud a védekezésbe és a támadásba is tenni, s elkezdte felőrölni az ellenfelét. A záró negyedet már biztos előnyből kezdték Kovács Péterék, s már nem is engedték ki kezükből a vezetést, ugyanakkor az utolsó másodpercekben a KTE rájuk ijesztett. Végül viszont egy nagyon fontos győzelmet szereztek. Főként annak tudatában, hogy a Honvéd kikapott, így már a nyolcadik helyen vannak, sőt, utolsó ellenfelükre, a Körmendre is felzárkóztak.