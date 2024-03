A Forbes magazin idén is elkészítette 30/30-as listáját, melyen harminc olyan harminc év alatti feltörekvő magyar fiatal szerepel, akik nagy jövő előtt állnak, és szerte a nagyvilágban vihetik hazánk hírnevét. Ebben a névsorban helyet kapott a Rátgéber Kosárlabda Akadémia növendéke, Juhász Dorka is, aki tavaly végzett a tengerentúli tanulmányaival, sikeresen debütált a WNBA-ben, majd ősszel európai profi karrierjét is beindította.

A pécsi lány az olasz Famila Schio gárdáját erősíti jelenleg, miközben a magyar válogatottban előbb Eb-selejtezőn, majd olimpiai selejtezőn volt alapember. Érdekesség, hogy a Forbes magazin év elején élesített jelölőfelületén csaknem ötszáz jelölés érkezett. A 30/30 összeállításának idei tematikája a ruha volt: „Minden ruhának megvan a maga története. Életünk fontos eseményein megjegyezzük, hogy mi volt rajtunk. A 30 fiatal is felidézte nekünk ezeket a fontos napokat.” – olvasható a lap hasábjain.

Juhász Dorka azt a szolid, nőies ruhát választotta a Forbes fotózásra, melyet a tavalyi WNBA Drafton is viselt, amikor a Minnesota Lynx kiválasztotta. A listán szerepel egyébként többek között Kerkez Milos és Marozsán Fábián is.

