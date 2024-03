Több jó hírrel is szolgált a BVSC-Zugló elleni mérkőzés előtt a PMFC szurkolói számára. Egyfelől minden rajongó egyaránt örülhet annak, hogy a csapatkapitány, Rácz László már ismét a csapattal együtt végezhette az edzéseket hosszú sérülését követően, így nemsokára a pályán is újra láthatjuk a védelem oszlopát. Másfelől a vasárnapi összecsapásra a hölgyek ingyen léphetnek be a stadionba nőnap alkalmából.

Gera Zalánnak és a PMFC-nek ki kell bújnia a védők mögül

Fotó: Laufer László

Persze a Pécsnek most hatalmas szüksége is van arra, hogy minél több szurkolót kicsábítson a stadionba, hiszen nem csak egy rettentő nehéz helyzetből próbál majd végre kilábalni az újonc ellen – tavasszal eddig csak egy pontot szerzett a gárda –, de ez egy igazi hatpontos rangadó lesz. A kiesőzóna feletti két együttes pontegyenlőségnél találkozik egymással, így a győztes sokat nyerhet a sikerrel. Igaz, egy iksz is elég lehet egyelőre arra, hogy egyik se csússzon a vonal alá, hiszen a Budafok és a Siófok is hárompontos hátrányából akar majd faragni. A piros-feketék számára ráadásul az is motiváló lehet, hogy megszerezzék Mátyus Jánosnak az első pécsi sikerét.

Ősszel idegenben nem bírt a Pécs a BVSC-vel. Akkor gól nélküli döntetlennel ért véget a meccs még Weitner Ádám irányításával.

A PMFC-vel egy időben a Misleny is rangadót játszik

Mindeközben a HR-Rent Kozármisleny számára a tabella másik felén kell egy nagyon kemény és hasonlóan fontos rangadón begyűjteni a pontokat. Aczél Zoltán együttesének a 4. helyezett Szeged otthonából kellene egy sikert követően hazatérni, s ha ez sikerül, akkor helyet cserélhetnek riválisukkal. Persze a szegediek nem véletlenül tapossák a dobogós Vasas és Győr sarkát, rendkívül stabilan védekeznek, mindössze 15-ször tudták bevenni eddig az ellenfelek a kapujukat. Ebben a mutatóban ők a liga legjobbjai. Ráadásul elmúlt két meccsüket úgy nyerték, hogy az ellenfelek nem tudtak nekik betalálni. Ugyanakkor a pontvadászat egyik legjobb támadóalakulatával utazik a Misleny megtörni ezt a sorozatot.

Az őszi találkozáskor nem bírtak egymással a felek, Molnár Ádin és Bíró Bence találatait követően osztozkodtak a pontokon.

A vasárnapi program: Budafok–Nyíregyháza, Mosonmagyaróvár–Csákvár (mindkettő 14.00), PMFC–BVSC-Zugló, Szeged–HR-Rent Kozármisleny, Kazincbarcika–Gyirmót, Vasas–Ajka, Soroksár–Tiszakécske, Szombathely–Siófok (mind 17.00).

Az ETO FC Győr–Budapest Honvéd mérkőzést hétfőn 20.00-kor játsszák a televíziós közvetítés miatt.