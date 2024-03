– Az korántsem szerencsés, ha egy ilyen rangadó jellegű mérkőzésen nem nyer a csapat, de az edző gratulál a játékosoknak, én mégis megtettem – jelentette ki Mátyus János a találkozót követően. – Nyolc mezőnyjátékossal is helytálltunk, és nagyon fontos pontot szereztünk. Próbálok mindig őszintén kommunikálni a szurkolók felé. Az első két meccs után azt mondtam, a játékunk rendben van, csak ez eredménnyel nem párosult. Talán most volt az első olyan periódus, amióta itt vagyok, hogy az első félidő szinte teljes egészében nem játszottunk jól, sőt, taktikailag az ellenfél a középpályán fölénk nőtt. A szünetben változtattunk, és hál' Istennek ez be is jött. A második játékrészben remek szellemben és jó minőségben futballoztunk. Sajnos jött kettő plusz egy kiállítás, ami nem jó. Amúgy is sok sebből vérzünk, de szereztünk egy pontot, s bízom benne, innentől meg fogunk indulni felfelé!