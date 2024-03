Remekül szerepeltek a PVSK ifjú cselgáncsozói a Barcson rendezett Regionális nyílt Rangsor versenyen. A 10 évnél fiatalabb, úgynevezett D korosztályos versenyzők is megmérettethették magukat ezen a tornán. Összesen 28-an képviselték a Vasút szakosztályát, ők 9 arany, 9 ezüst és 9 bronzérmet szereztek. A kupán adták át az előző év legeredményesebb diák versenyzőinek díját is. Ezt a PVSK sportolói közül Radvánszky Júlia vehette át.

A PVSK küldöttsége egy rakat éremmel térhetett haza

Forrás: PVSK

– Büszkék vagyunk Radvánszky Julcsira, aki a tavalyi elért eredményei alapján a legeredményesebb diák versenyzőnk volt – fogalmazott Kersics Antal, a PVSK cselgáncs szakosztályának szakmai vezetője. – Természetesen voltak mások is, akik szép eredményeket értek el, de az Ő sikerei indokolták a döntést, és nagyon meg is érdemelte. A verseny mindenkinek nagy izgalmakkal jár. Főleg azoknak a 10 év alatti ifjú dzsudokáknak, aki még csak most szokják a versenyek hangulatát. Az ők küzdelmei is úgynevezett „sárga pólós” programon belüli bírói irányítással zajlanak. Ahogy nekik, így a szülőknek is szokni kell azt a miliőt, amit egy verseny jelent. Diák versenyzőinkre az év folyamán még nagyon sok verseny vár. Diák olimpiák, országos bajnokságok, rangsor versenyek, és más meghívásos verseny is. A regionális versenyek képet mutatnak arról, hol tartanak a felkészülésben mind technikailag, mind erőnlétben. Versenyzőink szorgalmasak, rendszeresen járnak edzésre, így kellenek azok a megmérettetések, amiket egy ilyen regionális verseny nyújthat. Még a mérkőzések után átbeszéljük a tatamin történteket, és azt, hogy mi az, amit edzésen gyakorolni kell. Minden verseny egy újabb megmérettetés, és lehetőség az érem szerzésre, de arra mindenképp, hogy versenyzőinket tűzben tartsuk, hogy lássák, érezzék munkájuk eredményét. A hibákból lehet a legjobban tanulni, hiszen mindenki győzni akar.

A PVSK eredményei

„D” korosztály

1. helyezett: Tóth Bence, Fogarasi Csaba Attila, Horváth Ákos, Papp Dávid Márk.

2. helyezettek: Kelemen Barnabás, Kereszti Márk, Goyák Gergő, Radvánszky Sámuel, Baráth Máté.

3. helyezett: Balogh Dávid, Papp József, Németi Áron, Ponoczky Arnold

Diák C korosztály

2. helyezett: Lakatos Bende Levente

3. helyezett: Kovács Milán

Diák B korosztály

1. helyezett: Sólyomvári Kolos, Köbli Miklós, Szentpéteri Emese

3. helyezett: Balogh Barnabás, Surján Balázs

Diák A korosztály:

1. helyezett: Radvánszky Júlia, Nagy –Ilonczai Natália

2. helyezett: Gruber Péter, Csoport Csongor

3. helyezett: Kelemen Antónia

Serdülő:

2. helyezett: Szentpéteri Flóra

3. helyezett: Badó Kenéz