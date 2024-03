Két gólt kapva szenvedett vereséget a HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapata a Szeged otthonában az NB II. 24. fordulójában.

Aczél Zoltán, a HR-Rent Kozármisleny vezetőedzője: – Csalódottak vagyunk. Megfelelő önbizalommal érkeztünk Szegedre, de egy ilyen pontrúgásból kapott korai gól megadta a mérkőzés alaphangját. Az első félidőben ötször kerültünk a védelmük mögé, ahol egy utolsó passz kellett volna már csak, vagy éppen ha az is megvolt, kimaradt a nagy helyzet is. Az első félidőben nem játszottunk rosszul, ráerőltettük az akaratunkat a Szegedre, valószínűleg ez számukra is megfelelő volt, hiszen kontrákra játszottak. A második játékrészben egy támadóval bővültünk, folytatni szerettük volna, hogy a széleken mögéjük kerüljünk, de nagyon pontatlanok voltunk ekkor, alig passzoltunk saját emberhez, majd gyorsan megkaptuk a 2. gólt. 2-0 után erőlködtünk, nem volt bennünk minőség. Kirchner Krisztián első félidei játéka hozott talán extrát, egy-két jó teljesítmény volt még az első félidőben, de utána sajnos űr volt, mert egyénileg gyenge teljesítményeket hoztunk. Ők 5 minőségi cserét tudtak még végrehajtani, NB I.-es játékosokat becserélni, de még maradt a padon is. Egy ilyen csapat ellen extrára lett volna szükség! A keretünk jelenleg túlteljesít, és amikor egy újabb szintet lehetne lépni, akkor az nem sikerül, de lehet, hogy nincs is feljebb, hiszen a teljesítőképességük határán vannak a játékosaim. Dolgozunk tovább azért, hogy az élmezőnyben maradjunk! Lehet csalódottnak lenni, de elkeseredettnek semmiképp! Ez a csapat mindent megtesz azért, hogy ennek a kisvárosnak jó hírét vigye!