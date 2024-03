A közelmúltban huszonkét sportszerető ember tett sikeres alapfokú játékvezetői vizsgát Pécsen.

Az MLSZ Baranya Vármegyei Igazgatóság beszámolója szerint, a játékvezetői képzés során a hallgatók részletes oktatásban vettek részt a labdarúgás elméleti szabályait illetően, a megszerzett tudást pedig a gyakorlatba is átültették. A képzést teljesítette többek között az NB III.-ban vitézkedő PTE-PEAC két kiválósága, Bischoff Marcell és Udvardi Dániel is, de a PMFC tehetsége, Sallai Patrícia is sípot ragadt. A sikeres vizsga után a frissen végzettek be is kapcsolódnak majd a vármegyei játékvezetés életébe.

2024-ben végzett hallgatók Baranyában: Arató Kristóf Benedek, Béla Barnabás, Bischoff Marcell, Bodrogi Zsolt, Császár Bence, Csengeri Márk Péter, Farkas Gábor, Gonzalez-Borobás Jesus Kondor, Illés Richárd, Kovács Zsolt, Máté Richárd Dorián, Molnár Károly, Molnár Patrik, Ónody Gábor, Papp Barnabás, Pucsli Krisztián, Sallai Patrícia, Sipos Viktória, Szabó Babett, Tóth József, Udvardi Dániel, Vass Roland.