Nem mondhatjuk, hogy enyhültek volna az elmúlt hétvégén az NB III.-as baranyai labdarúgócsapatok problémái. A Szentlőrinc SE ugyan nyert, s így tovább rohan veretlenül, de az Iváncsa tavasszal szintén nem hajlandó botlani, s pontegyenlőségnél több győzelme miatt az élen van. A PTE-PEAC a Gárdony-Agárd ellen szerzett egy pontja miatt továbbra is kieső helyen van, igaz, csak egyetlen egység hátrányban van a Mohácshoz és a Fehérvár II.-höz képest, s a gárdonyiak is csak kettővel vannak előrébb. El is érkeztünk közben az MTE 1888 vezetőedzőjének, Péter Józsefnek a gondjaihoz. A Szekszárd elleni iksz miatt nem tudtak ellépni a veszélyzóna közeléből, s lépéselőnyre szert tenni a riválisokkal szemben.

Vasárnap idegenben próbálkozhatnak a baranyaiak javítani helyzetükön. A bajnoki címre vágyó Lőrinc 16 órától egy nagyon nehéznek ígérkező meccsen próbálhatja növelni pontjait, hiszen a harmadik helyezett Nagykanizsához utazik, amelyet 4–2-re vert ősszel.

Ezzel egy időben a pécsiek a negyedik helyezett Dunaföldvár otthonában lépnek pályára. Azt, hogy Kardos Ernő tanítványai mekkora kihívás előtt állnak jól mutatja, hogy Bartháék Lőrincen is a hosszabbításig a pontszerzésre is esélyesek voltak legutóbb.

A Mohács korábban fut ki a gyepre, már 11 órakor elkezdődik a meccse a Ferencváros II.-nél. A Fradi tehetségei az előkelő hatodik helyen várják az összecsapást, ugyanakkor nincsen jó formában. Tavasszal eddig három vereség és egy döntetlen a mérlegük, azt az egy pontot is a sereghajtó Dunaújvárosnál gyűjtötték be legutóbb. Az MTE-nek sem sokkal jobb viszont a formája tavasszal, 2 vereség és 2 döntetlen az eredménye.