A szupersztárokkal érkező Győrt fogadja szerdán 18 órakor a pécsi Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata az NB I. 18. fordulójában óriási érdeklődés mellett. A mislenyi lányok így egy nagy nézősereg előtt bizonyíthatják, hogy helyt tudnak állni egy ilyen erősségű ellenfél ellen.

– Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy sok utánpótlás játékosnak, nézőnek hozzuk el ide ezeket a sztárokat, és talán életükben először láthatják őket élőben játszani – fogalmazott Wichmann Vivien a klub felületein. – Szeretnénk nekik ezzel azt üzenni, hogy bármi lehetséges és kifizetődik a kemény munka. Merjenek nagyot álmodni. Számomra óriási élmény volt a Győr ellen először is játszani, a holnapi találkozót is nagyon várom. Sokan ezeket a játékosokat figyeltük (figyeljük) a tévében. Próbálunk elsajátítani tőlük egy-két dolgot, és most nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy ellenük léphetünk pályára. Bízom benne, hogy a kilátogató szurkolók egy izgalmas, jó hangulatú meccsnek lesznek részesei.