Ezen a hétvégén a Mohácsi TE 1888 labdarúgócsapata nyitja meg az NB III. Délnyugati csoportjának 20. fordulóját. A piros-fehérek az Atomvárosba utaznak, hogy a paksiak második csapatával megmérkőzve fontos pontokat gyűjtsenek vasárnap 11 órás kezdéssel. Egy sikerrel egy pontra meg is közelítheti Péter József együttese a tolnaiakat, akik ellen ősszel első győzelmüket gyűjtötték be, ráadásul nem is akárhogyan. Horog Ádám triplájával, Bohata duplájával, valamint Dér Zalán találatával 6–1-re verték az előtte kiváló formában játszó riválist. Persze a paksiak hektikussága nem meglepő, hiszen az első csapatból visszajátszó labdarúgóktól is függ.

Az eddig veretlen Szentlőrinc SE 14 órától szintén idegenben lép pályára, a piros-feketék ezúttal a Gárdony-Agárd otthonában üldözhetik tovább az Iváncsát, amelyen óriási a nyomás, hiszen már egy döntetlen esetén is elveszíti pozícióját, amennyiben a Lőrinc nyer. A tizenegyedik helyezett ellen jó esélye is van a sikerre Novák Zsomboréknak, hiszen az idei pontvadászat során az agárdiak kapuját vették be eddig legtöbbször az ellenfelek.

A PTE-PEAC otthon próbálhat visszazökkenni a lőrinci vereséget követően abba a kerékvágásba 14 órától, amiben elkezdte a tavaszt. A Fehérvár II. érkezik hozzá, amelynek legutóbbi baranyai túrájáról kellemetlen emlékekkel térhetett haza – a Szentlőrinc hatot lőtt a székesfehérvári fiataloknak. A pécsiek ráadásul nagyot nyerhetnének egy sikerrel, hiszen a közvetlen mögöttük, két ponttal lemaradva lévő riválist fogadják. A revans is fűtheti őket, hiszen legutóbb a Fehérvár II. 4–0-ra verte a PEAC-ot.