Aczél Zoltán, a HR-Rent Kozármisleny vezetőedzője: – Az egész mérkőzésre jellemző volt, amit az első kapott gól előtt csináltunk, hiszen saját helyzet előzte meg, de ugyanez elmondható a 2. kapott gólról is. Az első 10 perc eltelte után rendeztük a sorokat, és az első félidő további részében jól is futballoztunk, sikerült egyenlítenünk, sokkal többet birtokoltuk a labdát mint a Vasas, ez egy teljesen vállalható félidő volt részünkről. Sajnos amíg ennyi buta, ki nem kényszerített hibát vétünk, addig mérkőzést nem nyerhetünk. A kiállítás is ilyen volt, ahogy a két kapott gól előtti hibák is. Nem a Vasas vert meg minket, hanem mi saját magunkat. A Vasasnak 5-6 helyzete volt ugyan, de főleg azért, mert emberelőnyben játszottak – egy kiállítás sajnos ennyit jelent. Amíg ilyen hibákat követünk el, addig nem tudunk a mostaninál jobb csapat lenni. Sajnálom a játékosaimat, mert amennyi munkát energiát és mentalitást belevittek, az alapján többet is érdemelhettek volna, a végén 10 emberrel 100 százalékos ziccerünk is volt a 85. percben.