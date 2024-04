– Amilyen extra 2. félidőt produkált a csapat, annyira extra boldog vagyok – jelentette ki Aczél Zoltán, a Kozármisleny mestere. – Olyan élményt és olyan boldogságot kaptam a csapattól ezzel a második félidővel, hogy az leírhatatlan! Az első félidő nem tetszett, pedig nem volt nagy gond, nem lógtunk sehol, nem kerekedett fölénk az ellenfél taktikailag, de olyan ki nem kényszerített hibákat vétettünk mind védekezésben, mind támadásban, ami nem jellemzett minket. A Gyirmót egy jól összerakott csapat egy jó edzővel, amely kihasználta a hibáinkat, sőt, az első félidőben 3–1-nél a lefújás előtt Medgyesnek volt egy 100 százalékos ziccere, ezzel a kivégzés közelében jártunk. A szünetben azt mondtam a csapatnak, hogy nagy dicséret jár nekik az egész éves jó szereplésért, minden várakozást felülír, ahol most állnak, de több alkalommal is akkor hibáztunk, amikor lehetőség volt a feljebb lépésre. A félidőben elég emelt hangon mondtam el nekik, hogy a becsületünkért is játszunk! Egy extra szezonunk van, de mondtam a játékosoknak, hogy elveszítjük a becsületünket, ha ilyen félidőt produkálunk, ilyen hibákkal. Menjünk ki, mutassuk meg, hogy igenis élcsapathoz méltóan tudunk szerepelni. A szünetben cseréltünk és szerkezetet is váltottunk, átálltunk 4-4-2-re. A második félidőt kontrolláltuk, és Bence fejes gólja után megindult egy olyan henger futballban, fizikálisan és mentálisan is, amit nem tudott követni a Gyirmót.