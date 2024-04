Az már az előtt biztossá vált, hogy a tavalyi finálé nem ismétlődhet meg a férfikosárlabda Hepp Kupában, hogy a PVSK-Veolia kifutott volna a BOK Csarnok parkettjére, hiszen a Fót legyűrte az Újbuda MAFC-ot. Ezáltal a címvédő tudhatta, ha nyer a Cegléd ellen, akkor egy új riválissal találja majd magát szemben a fináléban vasárnap 14 órakor.

Persze a ceglédiek elleni csata sem ígérkezett könnyűnek, s az ellenfél gyorsan bizonyította is, hogy nem tett le arról, hogy legalább a kupában felülmúlja a Vasút együttesét. Már kilenc ponttal is vezettek a sárgák az első negyedben, de ebből sikerült faragnia Bíró Olivéréknek. Ugyanakkor a nagyszünetre így is volt egy hétpontos előnye a riválisnak.

A fordulást követően aztán a Panthers nagyon rákapcsolt, s megszórta ellenfelét miközben a másik palánk alatt nem hagyott neki tiszta dobóhelyzetet. A záró tíz percet így már kilencpontos előnyből kezdték a pécsiek, s nem is engedték ki már a kezükből a sikert. Habár a hajrában is a ceglédiek voltak a pontosabbak.

Cegléd–PVSK-Veolia 87–90 (24–20, 19–16, 12–28, 32–26)

Férfi kosárlabda Hepp Kupa, elődöntő.

Cegléd: Herendic 13/3, Kertész 9/3, Dragasevic 6, CSABA 22/3, CSORVÁSI 17. Csere: Velkey 13/6, Horváth M. 6/3, Berkics 1, Várbíró. Vezetőedző: Sértő Ádám.

PVSK: IGRUTINOVICS 17, Németh A. 3/3, Molnár M. 9/9, Bíró O. 2, Horti 8. Csere: ANTÓNI 16/6, Mokánszki 6/3, HALÁSZ 12/6, Frank 6/3, Plézer 6, Radó 2, Harka 3. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.