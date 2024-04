Izgalmasnak indult az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapatának első NB I.-es rájátszás mérkőzése, azonban a Szolnoki Olajbányász tett róla, hogy a végére ne maradjanak kérdőjelek.

Az első tíz percben még tudta magát tartani a Nemzeti Kosárlabda Akadémia, sokáig váltakozott a vezető együttes kiléte, de végül a Szolnoknak sikerült egy kissé elhúznia, s emlékeztette Manjgaficékat arra a triplazáporra is, amivel egy héttel korábban megszórta őket. Az Olaj aztán a második etapban elkapta a fonalat, s szinte már az is bement a hazaiaknak, amit nem is a gyűrűre dobtak.

Ugyan a nagyszünet után 8–2-es rohanással tért vissa a pályára Csirke Ferenc együttese, csattanós 13-3-as választ adott erre a Szolnok, s nem is engedte aztán már tíz ponton belülre vendégét.

Szolnoki Olajbányász–NKA Universitas Pécs 99–79 (26–21, 28–18, 20–23, 25–17)

Férfi kosárlabda NB I., rájátszás, 1. forduló, 1. meccs.

Szolnok: Jovanovics 6, Eads 12/6, Rudner 3/3, LUKÁCS 18/6, Wiggins 10. Csere: Pallai 3/3, Révész 6, THOMAS 14/3, Durham 8/6, PONGÓ M. 17/12, Sebők, Vincze 2. Vezetőedző: Oliver Vidin.

NKA: NIKOLICS 19/3, Kovács P. 7, Scherer, Durmo 12/6, Manjgafic 6. Csere: WALKER 14/3, Henry 8, Kerpel-Fronius 13/9, Lados. Vezetőedző: Csirke Ferenc.