Felforgatott csapattal is kiharcolta a győzelmet az Ajka ellen a HR-Rent Kozármisleny a labdarúgó NB II. 29. fordulójában Kirchner büntetőjével.

– Elképesztő nehézségekkel készültünk a mérkőzésre, ráadásul egy olyan csapat jött hozzánk, amelyik extra tavaszi szezont fut – jelentette ki Aczél Zoltán, a HR-Rent Kozármisleny mestere. – Nagyon jól szervezett csapat, tele jó játékosokkal. Nyolc játékosom hiányzott, ebből hatan kezdőjátékosok szoktak lenni. A tervezett csapatból is ketten belázasodtak reggelre, így tényleg egy felforgatott csapattal játszottunk. Ezek tükrében elképesztő az, amit a játékosok a pályára vittek. Ezt a mérkőzést elsősorban mentálisan nyertük meg. Az első félidő elején átvészeltünk egy olyan 10 percet, ahol bajban voltunk. Jól kezdett az Ajka, volt 2-3 lehetősége, aztán később előttünk is adódtak helyzetek. A második félidőben nagy fölénybe kerültünk, a tizenegyes előtt 4-5 nagy helyzetet hagytunk ki, eközben az Ajkának nem nagyon engedélyeztünk területet. Működtek a kontra presszek. Sokat futott a csapat, pedig tudták a játékosok, hogy sokat nem tudunk cserélni. Komoly példa, hogy Kirchner Krisztián egy támadó, de a végén hatost játszott, belső középpályán. Minden játékosunk tette a dolgát, és szerintem megérdemelten nyertünk egy nagyon jó csapat ellen! Extra mentális erőről tett tanúbizonyságot a csapat és mellette a 2. félidőben jól is futballozott.