Rendkívül fontos pontokat gyűjtött be négy Gelencsér-góllal a PTE-PEAC a labdarúgó NB III. Dél-nyugati csoportjának 24. fordulójában. A Paks II. kifejezetten erős kezdővel futott ki a pécsiek ellen a pályára, ha azt nézzük, hogy a korábbi válogatott Böde Dániel és Vécsei Bálint is lejátszott a harmadik vonalba. Az egykori Fradi-csatár már a 9. percben be is talált, de ez nem törte meg az egyetemistákat. Gelencsér Bálint még a szünet előtt egyenlített, majd Gelencsér Gergő a 61. percben fordított. Erre Bödének volt válasza még, ugyanakkor a Gelencsér testvérek újra mindketten betaláltak, s megnyerték a meccset. A sikert az sem teszi kisebbé, hogy az atomvárosiak a 30. perctől emberhátrányban játszottak.

Paks II.–PTE-PEAC 2–4 (1–1)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 24. forduló.

PEAC: Paceka – Than, Leidl, Nagy M., Archie – Temesvári, Takács M. (Lukács, 68.) – Kása (Lezsák, 84.), Gelencsér B., Gelencsér G. – Grósz (Lódri, 82.). Vezetőedző: Kardos Ernő.

Gólszerzők: Böde D. (9., 72.), ill. Gelencsér B. (43., 85.), Gelencsér G. (61., 90+4.).

Piros lap: Lépő (30.).