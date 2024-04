Kemény letámadással nyitott a Vasas a HR-Rent Kozármisleny ellen, s minden bizonytalanságnál ott volt valamelyik hazai játékos, hogy megszerezze a labdát. Gyorsan meg is lett ennek az eredménye, egy vendég térfélen szerzett labdával robogott el Berecz a jobb oldalon, majd a lelassító Hidi elé készített le, aki kapásból, jobb belsővel elhelyezte laposan a labdát a jobb sarokban.

Kirchner büntetője nem volt elég emberhátrányban a HR-Rent Kozármislenynek a Vasas otthonában

Fotó: Löffler Péter

A folytatásban szép fokozatosan jöttek fel a kék-fehérek, s a Vasas is visszavett egy fokozatot. Így viszont a 36. percben Kirchner kerülhetett volna helyzetbe, aki jól tolta meg Otigba mellett a labdát kiszorított szituációban, de a rutinos védő odacsúszott neki, s összehozott egy büntetőt. A tizenegyes a sértett rendkívül magabiztosan lőtte a kapu jobb oldalába, s egyenlített.

A szünetre már-már azt is elhihette a Misleny, hogy három ponttal térhet haza, azonban Horváth Dániel a 48. percben épp ugyanúgy, mint két hete Pécsen, ismét kiállíttatta magát. Most Tóth Milánt akasztotta egyértelmű gólhelyzetben. Ez viszont nem is feltétlenül pecsételte volna meg a Kozármisleny sorsát, mert a fennmaradó kilenc mezőnyjátékos jól tartotta a sorokat, de egy Lékai hibát követően Kozics csúszott oda Tóth Milánnak elkésve a tizenhatoson belül. A sértett állt a labda mögé, s csak úgy, mint Kirchner, bevágta a büntetőt.

Ezt követően Aczél Zoltán együttesének nem sok sansza volt az egyenlítésre, inkább a hazaiak nyomtak, de a 85. percben Nagy Erik Kirchner passzát követően bevehette volna a hazai kaput. Ekkor viszont Szalay belevetődött a labda útjába. Végül maradt a 2–1.

VASAS FC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–1 (1–1)

Labdarúgó NB II., 28. forduló. Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1271 néző. Vezette: Dr. Csonka Bence (Ország Péter, Ring Kevin)

VASAS: Jova L. – Pávkovics, Otigba, Baráth B. – Hidi M. S. – Bakti (Girsik A., 84.), Berecz Zs., Urblík J. (Hinora, 64.), Doktorics (Deutsch, 90+3.) – Holender (Radó, 64.), Tóth M. (Szalay Sz., 64.). Vezetőedző: Gera Zoltán

KOZÁRMISLENY: Lékai – Beke P. (Daru, 70.), Kozics, Horváth D., Füredi, Turi (Tóth Z., 89.) – Nagy E. – Molnár Á., Schuszter, Major S. (Horváth P., 54.) – Kirchner. Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerzők: Hidi M. S. (11.), Tóth M. (59. – büntetőből), ill. Kirchner (37. – büntetőből)

Kiállítva: Horváth D. (49.)