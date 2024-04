Az egy pillanatig sem volt kérdés, hogy a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata idén is rájátszást érő helyen fog végezni az NB I. B. Piros-csoportjában. Sőt, az is korán eldőlt, hogy a legjobb helyek egyikén fog végezni, s vasárnap óta már azt is tudjuk, hogy senki nem tudott több győzelmet összehozni a Vasútnál az alapszakaszban. Így a Panthers mindenkivel szemben pályaelőnyben van, s a 8. helyezett TF-Budapest ellen kezdheti meg majd a rájátszást. A klub tájékoztatása szerint az első play-off meccs április 11-én 18 órakor kezdődik majd pontosan, s már a folytatásra is megtervezték a programot.

Negyeddöntő (2 győzelemig):

04. 11., 18.00: PVSK-Veolia–TF-Budapest.

04. 14., 18.30: TF-Budapest–PVSK-Veolia.

04. 17., 18.00: PVSK-Veolia–TF-Budapest (ha szükséges).

Elődöntő (2 győzelemig), várható mérkőzés napok:

04. 21., 18.00: Hazai, Lauber Dezső Sportcsarnok.

04. 24.: Idegenbeli.

04. 27., 18.00: Hazai, Lauber Dezső Sportcsarnok (ha szükséges).

Döntő (3 győzelemig), várható mérkőzés napok:

05. 01., 18.00: Hazai, Lauber Dezső Sportcsarnok.

05. 04.: Idegenbeli.

05. 07., 18.00: Hazai, Lauber Dezső Sportcsarnok.

05. 10.: Idegenbeli (ha szükséges).

05. 12., 18.00: Hazai, Lauber Dezső Sportcsarnok (ha szükséges).