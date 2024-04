Fölényes győzelmet aratott a hétvégén a listavezető az AutóCity Volkswagen Baranya Vármegyei I.-es bajnokság huszonegyedik fordulójában, így gyakorlatilag minden villányi helyet érdemelt volna a legjobbak között. Csernyánszky és Forró nagyon sokat tett azért, hogy érintetlen maradjon a kapu, a középpályát pedig Sztojka Alex uralta. Az első számú gólkirály-jelölt, Gellén Dávid ismét megállíthatatlan volt, mesterhármast jegyzett, így már huszonhárom találatnál jár. Érdekesség, hogy legfőbb üldözője csapattársa, Wiesner Szabolcs, aki húsz gólt szerzett eddig az idei kiírásban.

A sereghajtó PVSK idén másodszor is pontot csent a Lovászhetény-Pécsváradtól. A bravúrhoz nagyon kellett Körösztös Áron remeklése a kapuban, de Szendelbacher duplája és jó teljesítménye is nélkülözhetetlen volt. Persze a túloldalon szokás szerint sziporkázott Szentes Krisztián, ráadásul feliratkozott a gólszerzők közé is, de a lefújás után mégsem ünnepelhetett.