Az elmúlt időszakban az Magyar Labdarúgó-szövetség Baranya Vármegyei Igazgatósága még tüzetesebben vizsgálja a baranyai labdarúgócsapatokat, betartatva ezzel az előírt szabályokat.

Ennek köszönhetően az Igazgatóság legaktuálisabb közlönye mindig tele van tanulságos esetekkel. Az elmúlt héten több együttes is írásbeli figyelmeztetést kapott, mert a jegyzőkönyvben a csapat összeállítását nem a jóváhagyóként szereplő személy hitelesítette, de arra is volt példa, hogy még csak nem is volt jelen az aláírásra jogosult személy.

Mindenesetre ami leginkább szemet szúrhatott sokaknak, hogy az Baranya Vármegyei U14-es bajnokságban szereplő Karbon Kör SE (Orfűi Kisgöncöl Focisuli) harmincezer forintos pénzbüntetést kapott, mert megkíséreltek jogosulatlanul szerepeltetni labdarúgót a mérkőzésen. Az említett találkozót a játékvezető a 12. percben (4–0 PSZSE vezetésnél) beszüntette, mert az egyébként is létszámhiányosan kiálló Orfűi Kisgöncöl Focisuli játékoslétszáma véglegesen a versenykiírásban megengedett alá csökkent. A három pontot természetesen megkapta az ellenfél, továbbá az egyik orfűi edző, Halász Gábor kétmeccses eltiltást kapott.