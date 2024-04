Igencsak eseménydúsan alakult a 126. Úszó Országos Bajnokság második versenynapja is a Duna Arénában, ugyanis Kapás Boglárka megúszta az olimpiai szintet 200 pillangón, míg ugyanezen a távon Milák Kristóf „csak” nyert, az ideje nem robbant, így viszont maradt elég energiája az 50 gyorsra, ahol olimpiai szinttel sikerült beérnie elsőként.

A hátúszóknál Telegdy Ádám megelőzte a specialistákat, a távon már szintet úszott pécsi óriást, Jászó Ádámot és Kovács Benedeket, ám ő maga nem tudott olimpiai A-t teljesíteni, két századdal elmaradt tőle (bár akkor is csak negyedik lenne a rangsorban). A PSN Zrt. kiválósága tehát egy ezüstérmet is begyűjtött, miután a nyitányon pályafutása első nagypályás felnőttbajnoki elsőségét megszerezte.

Az első versenynapon a pécsi születésű Jakabos Zsuzsanna Vladimir Krstuloviccal, Szabó Szebasztiánnal és Pózvai Kiarával kiegészülve lett újfent magyar bajnok, 21 évvel felnőttbajnoki debütálása, és 19 esztendővel azután, hogy első ízben lett aranyérmes. Na de a harmincöt esztendős sportoló ismét felállhatott a dobogó legfelső fokára, Ollé Mónika, Fángli Henrietta és Sebestyén Dalma társaságában, ugyanis 4x100 női vegyesen nem talált legyőzőre az UNI-Győri Úszó SE.