Szebb időket is megéltek már a szurkolók és a játékosok az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapatának háza táján. A pécsi együttes számára a Magyar Kupában a Vasas Akadémia (75–86) jelentette a végállomást a negyeddöntőben, a bajnokságban pedig az alapszakaszt pontazonossággal záró Sopron Basket bizonyult nagy falatnak. Tehát az éremtároló vitrinben idén nem nagyon kell helyet csinálni, legjobb esetben is ötödikként végezhet a baranyai alakulat.

Két fiatal pécsi már idő előtt edzésbe állt.

Fotó: RONASIFOTO / Forrás: NKA Universitas Pécs Női Kosárlabda Klub

A csapat a hétvégi vereség után kisebb pihenőt kapott, csütörtökön viszont már folytatódik a munka, ugyanis a hónap végén (hivatalos menetrend az MKOSZ egyeztetését követően válik véglegessé) az ELTE-BEAC ellen van lehetőség ismét bizonyítani. A hírek szerint a klub két fiatal tehetsége, Laczkó Sára és Olawuyi Adenike már gőzerővel készül a fejlődés és a több játéklehetőség reményében.

Mindeközben Weninger Virág válogatottbéli kötelességeinek tesz eleget, ez talán jól is jöhet számára, hogy kicsit kiszakadjon ebből a környezetből, és újult erővel térjen vissza. Székesfehérváron, az MKOSZ Edzőközpontjában kezdte meg a felkészülést szerdán a hongkongi 3x3-as olimpiai selejtezőre a magyar válogatott, amelynek tagja a huszonhat esztendős játékos is. Igaz, a nívós tornán Böröndy Vivi, Beatrice Mompremier, Papp Dia (mindhárman Sopron Basket), illetve Szabó Fanni (TFSE-MTK) képviseli majd hazánkat, és száll harcba az olimpiai kvótáért, de a felkészülésüket a napokban többek között Weninger is segítheti.

– Nincs idő formaidőzésre, a fejek rendezésére. A formát és a mentális, illetve lelki állapotot is át kell hozni a klubcsapatból – nyilatkozta a wbasket felületének az utazó csapat bemutatásakor Földi Attila, szövetségi kapitány. – Ezt azok a játékosok tudják hatékonyan megtenni, akik a legjobb állapotban vannak ilyen szempontból. Jelenleg Magyarországon a 3×3-as válogatott számára elérhető játékosok közül ebben a négyesben érzem a legtöbbet.

Az összetartás elején a népes bő keret hasonló elvek mentén dolgozik, ahogy tette azt egy évvel ezelőtt, amikor a felnőtt, illetve az U21/U23 szintén együtt edzőtáborozott. A parkett egyik térfelén a nyolc felnőtt válogatott, a másikon a nyolc fiatalabb játékos végzi a gyakorlatokat. Ez a feltörekvő kosárlabdázóknak is értékes tapasztalatszerzési lehetőség, így azon túl, hogy a mini-tornával segítik a felkészülést a hongkongi seregszemlére, számukra is könnyebb lesz majd az átmenet idővel a felnőtt gárdába.

A hongkongi 3×3-as olimpiai selejtezőt április 12. és 14. között rendezik nyolc együttes részvételével. A tornagyőztes szerez olimpiai kvótát.