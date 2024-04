Újra nekirugaszkodik a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata, hogy kiharcolja a helyét az NB I. B. Piros-csoportjának fináléjában. Az útjába a Phoenix-MT Fót együttese áll majd, amely vasárnap 18 órára érkezik majd a Lauber Dezső Sportcsarnokba.

A Párducoknak eddig kitűnő a mérlegük a Megyeri Tigrisek ellen. December elején 107–70-re verték mostani riválisukat, majd a tavaszi visszavágón 88–83-ra nyertek idegenben a bajnokságban. Nem rég újra összemérték erejüket a Hepp Kupa döntőjében is, ahol szintén a Vasút győzelmével végződött a találkozó, 104–87 lett a vége.

Értelemszerűen ezt követően a fótiaknak van elszámolni valójuk a Péccsel szemben, ugyanakkor Horti Bálinték sem akarnak botlani. Már így is előnyben vannak a kihívókkal szemben, hiszen az első kört is gyorsan, két győzelemmel teljesítették, de ha ezt a fordulót is hasonlóan tudnák le, akkor az a frissesség sokat jelenthetne az élvonalba jutásért vívott csatában.

Az elődöntő az utolsó kör, ahol két győzelem elég a továbbjutáshoz, a fináléban az eredeti kiírással megegyezően már három győzelemig tart majd a viaskodás.

A másik ágon az Újbuda MAFC a Ceglédi KE-vel néz farkasszemet.

Az elődöntő programja

04. 21., 18.00: PVSK-Veolia–Phoenix-MT Fót, Lauber Dezső Sportcsarnok.

04. 24., 19.00: Phoenix-MT Fót–PVSK-Veolia, PHOENIX Sportcsarnok Fót.

04. 27., 18.00: PVSK-Veolia–Phoenix-MT Fót, Lauber Dezső Sportcsarnok (ha szükséges).