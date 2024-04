Az utolsó fordulónak már tét nélkül futhatott neki az NKA Universitas Pécs U20-as fiúkosárlabda-csapata. A Körmend elleni találkozó végeredményétől függetlenül biztos volt, hogy megnyeri az NB I. alapszakaszát, s a legjobb helyről várja majd a rájátszást. A vendégek végül le is győzték az akadémistákat egy remek harmadik negyeddel.

NKA Universitas Pécs–Körmend 70–77 (18-21, 18-18, 19-26, 15-12)

Fiú kosárlabda U20-as NB I., 26. forduló.

NKA: Rátgéber T. 13/6, Bor 17/3, Füzesi 4, Bolyos M. 2, Kelemen 7. Csere: Merkl 13/3, Korszunszkij 14, Zalay B., Bánfi. Vezetőedző: Berkics Bence.

Berkics Bence: – Először is gratulálok a Körmendnek a megérdemelt győzelemhez! Emellett szeretnék gratulálni a játékosaimnak is az alapszakaszban nyújtott teljesítményükhöz! Az alapszakasz-győzelem szerintem egy nem várt eredmény, de boldog vagyok, hogy ezt sikerült elérnünk. Amiatt még inkább, hogy ez a társaság két edzőváltást is megélt, ami ebben a korosztályban példátlan, de minden külső körülmény ellenére csakis a munkára és a kitűzött célokra koncentráltak a fiúk, keményen dolgoztak, ennek köszönhető ez az eredmény. A mai nap sérülések miatt ismét szűk rotációval és fura szerkezetben léptünk pályára, emiatt is próbálgattunk új dolgokat, amik a mérkőzés egyes periódusaiban jól működtek, de sajnos főként a maximális koncentráció hiánya miatt sok hibát is vétettünk, ennek köszönhető a vereség. Most egy kis szünet következik mindkét bajnokságban, ahol ez a csapat szerepel, reméljük, a sérültjeink hamarosan visszatérnek, és teljes kerettel készülhetünk fel a végjátékra.