Szombaton 19 órakor csobban újra, s ha a szurkolók kívánsága teljesül, utoljára medencébe ebben az idényben a PVSK-Mecsek Füszért férfivízilabda-csapata. A Vasút 2–0-ra vezet a KSI ellen az Ob I. play-outjában, s ha ezen a találkozón nyer, akkor máris biztossá válik a bennmaradása.

A keddi fővárosban elért pécsi sikerrel szinte minden esélyét elvette már a PVSK ellenfelének, hogy győztesen kerüljön ki a párharcból, hiszen innen úgy kellene a KSI-nek három meccset nyernie, hogy abból kettőt az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában rendeznek.

Ez a helyzet persze mentálisan is megviselheti a vendégségbe érkező gárdát, hiszen tudják, hogy a legkisebb hiba is az osztálytól való búcsút jelentheti, éppen ezért kell a Vasútnak nagyon koncentráltnak lennie, s most lelökni ellenfelét a szakadék széléről. A fővárosiak elleni legutóbbi három mérkőzés is azt mutatja, hogy a Pécs ezen a találkozón le is zárhatja az utolsó kérdéseket is. Nyáron pedig újra lehet tervezni a következő idényre.