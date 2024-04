Több szempontból is kiemelten érdekes találkozóra készül az NKA Universitas Pécs. Egyfelől először futhat majd ki a pályára a Magyar Kupa négyesdöntőjében, másfelől az a Szolnok fog vele szemben állni, amely két hete pár ponttal tudta csak legyűrni annak ellenére, hogy a harmadik negyedben csupán négy pontot szerzett, s harmadik indokként azt is ide sorolhatjuk, hogy az NB I. rájátszásban is egymás ellen próbálják majd kiharcolni ezek az együttesek a továbbjutást jövő szombati rajttal. Így ez az összecsapás a szó szoros értelmében a play-off főpróbája lesz most Csirke Ferenc együttese számára.

A Magyar Kupa elődöntőjében újra szembe kerülnek Hergerék az Olajbányásszal

Fotó: Nagy Balázs

A legutóbbi egymás elleni csata is elég lehetne ahhoz, hogy alá támasszuk, a Nemzeti Kosárlabda Akadémiának van esélye a sikerre – főleg, ha a délszláv légiósok elkapják a fonalat –, de ezt még inkább megerősíti az a tény, hogy ősszel nyertek Kovács Péterék az Olajbányász ellen.

Persze az élvonal újonca számára már az is óriási dolog, hogy az első kör és a teljes alapszakasz végén is az első nyolcban tudott lenni, sőt, a kupában már a négybe is beverekedte magát, de ezzel sem fognak megelégedni, s meglepetést akarnak okozni. Annyiban ugyanakkor biztosak lehetünk, hogy ezen a hétvégén nem csak szombaton láthatjuk az együttest a pályán, hiszen bármilyen eredményt érnek is el a Szolnok ellen Kerpel-Froniusék, vasárnap is lesz egy fellépésük legyen az a bronzmeccs vagy a finálé.

A másik ágról is biztosan egy kemény ellenfél érkezik majd a döntőbe, hiszen a Szombathely és a Szeged ütközik meg egymással még a négy között. A papírforma szerint nyilván az alapszakasz győztes vasiak ismételhetnének rá tavalyi sikerükre.