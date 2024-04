Mátyus János: – Ilyen óriási hibát elkövetni a bajnokságban egyszer is sok, mi kettőből kétszer megcsináltuk. Ez elfogadhatatlan! Az elmúlt hétvégén talpra álltunk kétszer, ami dicséretes, de most ez nem sikerült. A Nyíregyháza ellen kikapni baj, de megesett már mással is. Az első félidei teljesítmény elfogadhatatlan volt.