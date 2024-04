Meg tudta szorongatni a Szolnokot az NB I. rájátszásának második mérkőzésén az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata, sőt, egy hajszálnyira volt attól, hogy megszerezze története első sikerét az élvonal play-offjában. Pénteken 18 órától a szolnoki sportcsarnokban már nem foglalkozhat azzal, hogy mi lett volna, ha nem fújnak faultot Walker blokkolási kísérletére, vagy Manjgafic bedobja a meccslabdát az utolsó másodpercekben.

Az NKA most abban reménykedhet, hogy a kedden visszatérő Meleg Gergő és Herger Salamon több játékpercet tud majd vállalni a harmadik találkozón, illetve, hogy azokban aktívabbak is tudnak lenni, mint legutóbb. Emellett a padról Kerpel-Froniusnak is a legjobb formáját kell hoznia még maszkban is.

Ahhoz, hogy egy negyedik találkozót kiharcolhassanak, végig rendkívül kemény védekezéssel kell fellépniük, mert amint a támadásra kerül a fókusz, az Olajbányász képes túldobni őket, ahogyan ezt a Magyar Kupa elődöntőjében, s az elmúlt két-három bajnoki találkozón is megmutatta. Csirke Ferenc együttesétől tökéletes csapatjáték kell ahhoz, hogy esélyük legyen idegenben behúzni a harmadik találkozót.