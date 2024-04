Az időmérőn, majd az első futamon elért első helyezést követően a baranyai Michelisz Norbert a 10. helyről kezdhette a TCR World Tour idényének első fordított rajtrácsos futamát Vallelungában. Ugyan a rajtot nem kapta el ezúttal sem igazán jól a címvédő, de nem kellett sokáig védekeznie, mert egy előtte történt ütközést követően jöhetett a safety car, Butti és Filippi ért össze. A 3. kör végén engedte el ismét a biztonsági autó a mezőnyt, de nem tartott sokáig az újabb etap, mert még a negyedik körben kipörgött egy rivális.

A második újraindítás követően aztán a legnagyobb bajnoki vetélytárs, Ehrlacher motorházteteje gyűrődött fel, akit kiintettek emiatt a box utcába, így Michelisz már a nyolcadik helyen száguldhatott, s várta, hogy előtte történjen valami, hiszen Butti feltartotta az előtte menőket. Ma Csing-hua futott bele egy hibába, amikor épp az olaszt próbálta előzni, mert beszorult így közé és a hátulról érkező Guerrieri közé, ami komolyan visszavetette a tempóját, s nem csak az argentin előzte meg, de Björk, Azcona, Michelisz és Filippi is faképnél hagyta.

A 7. hely megszerzésével nagyon fontos pontokat szerzett a magyar versenyző, s így továbbre is vezeti a tabellát, ráadásul legnagyobriválisa, Ehrlacher végül csak kettő egységet gyűjtött be.

A 2. futam végeredménye: 1. Nestor Girolami (argentin, Hyundai), 2. Santiago Urrutia (uruguayi, Lynk & Co), 3. Marco Butti (olasz, Honda), 4. Esteban Guerrieri (argentin, Honda), 5. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai), 6. Thed Björk (svéd, Lynk & Co), 7. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai), 8. John Filippi (francia, Audi), 9. Ma Csing-hua (kínai, Lynk & Co), 10. Sandro Pelatti (olasz, Audi).