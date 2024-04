Abban a tudatban futott ki az NKA Universitas Pécs a Szolnok pályájára, hogy ha ismét vereséget szenved, akkor legjobb esetben az ötödik helyért szállhat majd versenybe az első kör többi vereséget szenvedő gárdájával. A kemény védekezést épp ezért ezúttal is hozta az első percektől az együttes, s sikerült is megzavarnia a hazaiak ritmusát, akik szokatlanul gyengén tripláztak ezúttal. Persze Jovanovicsék jelezték, ha távolról nem megy, akkor megoldják betöréssel is, amit kell. Így hiába dobott kiválóan Kovács Péter a vonalon túlról, az Olaj követni tudta az NKA-t, sőt, az első negyed végére át is tudta venni a vezetést.

Kovács Péter és az NKA Universitas Pécs nem tudott elrohanni a Szolnok mellett

Illusztráció: Löffler Péter

A következő tíz percben is ebben a mederben csordogált a mérkőzés. Az akadémisták mindent elkövettek védekezésben, hogy feltartóztassák ellenfelüket, azonban a hármasok már kevésbé estek be, így az Olajbányász tovább tudta növelni a nagyszünetre a különbséget. A sikerről lemondania viszont nem kellett Csirke Ferenc együttesének, bőven benne volt a játékban, hogy fordíthatnak arról a három pontról, azonban attól tarthatott, hogy Eadsék megint megtalálják a tökéletes ritmust.

Egy rövid időre sikerült is a fordulás után az NKA-nak átvenni a vezetést, azonban akármit csináltak Walkerék, arra volt válasza a hazai együttesnek. Emellett Kovács Péterék dobóhatékonysága is elkezdett romlani az idő előrehaladtával. Persze nem csoda, ha a Szolnok játéka elkezdte őket felőrölni.

A záró tíz percet aztán egy 12–1-es rohanással nyitották a hazaik, amivel már 16 pontra növelték az előnyüket. Onnan pedig már nem volt visszaút.

Szolnoki Olajbányász–NKA Universitas Pécs 99–80 (25–24, 22–20, 23–21, 29–15)

Férfi kosárlabda NB I., rájátszás, 1. forduló, 3. mérkőzés. Vezette: Benczur, Ádám, Lengyel Á.

Szolnok: Jovanovics 12/3, Eads 6/3, THOMAS 13/3, LUKÁCS N. 14/3, WIGGINS 19. Csere: PALLAI 15/15, Révész 4, Pongó M. 2, Rudner 4/3, Durham 10/6, Sebők, Kiss D. Vezetőedző: Oliver Vidin.

NKA: Nikolics 14/6, Kovács P. 13/9, Herger 2, Durmo 5, Manjgafic 18/9. Csere: Kerpel-Fronius 6, Walker 9/3, Scherer 5/3, Henry 4, Bor 4, Rátgéber T., Lados. Vezetőedző: Csirke Ferenc.