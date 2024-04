Az értékesített tizenegyest követően a Budapest Honvéd átrohant a PMFC-n a labdarúgó NB II. 29. fordulójában. A pécsiek csupán annak örülhettek a 4–0-ra végződő mérkőzést követően, hogy a BVSC-Zugló és a Budafok is vereséget szenvedett.

– Roppant fájó mérkőzésen vagyunk túl – fogalmazott Mátyus János, a PMFC vezetőedzője. – Harminc percig úgy játszottunk, ahogy elterveztük. Ezt akár még dicséretesnek is lehetne mondani, de aztán jött egy büntető, ami szerintem nem volt jogos. Kaptunk egy gólt, s onnantól dugába dőlt minden, amit elterveztünk. Nem azt játszottuk, amit a gól előtt. Összességében teljesen megérdemelt a Honvéd győzelme még ilyen arányban is. Bár nekünk is volt néhány lehetőségünk, de a Kispest jobban futballozott. Alapból tudtuk, hogy a Honvéd az esélyesebb, jobb csapat nálunk, de ettől függetlenül egy mérkőzés nem tarthat 29-30 percig.