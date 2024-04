– Kísértetiesen hasonló hangulatban készültünk erre a találkozóra, mint a legutóbbi hazai meccsünkre, hiszen óriási téttel bírt – fogalmazott Mátyus János, a PMFC vezetőedzője. – Győzelmi kényszerben, nyomás alatt játszottunk, de ezt jól kezeltük. Az első félidő utolsó harmadának kivételével, amikor a két sérülés miatt kis káosz alakult ki, nagyszerű teljesítményt nyújtottunk. A második játékrészben végig próbálkoztunk, szinte futószalagon jöttek a helyzetek. Ez jó! A gond csak az, hogy egy a mi helyzetünkben lévő csapatnak, az hogy hogyan játszik fontos, de annál még fontosabb, mennyire eredményes. Most sajnos ez nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Nem tudom bírálni a játékosaimat, mert egy csapat ennél többet nem tud tenni a győzelemért. Mégis elmaradt a várva várt siker. Ha hasonló szellemben tudunk játszani, meglesz a hőn áhított bennmaradás. Az talán már kijelenthető, hogy hazai pályán a PMFC kezd jól szerepelni, viszont ahhoz, hogy elérjük a célunkat, hogy idegenben is kezdjünk el vitézkedni. Ezt Győrben el is kezdhetjük, egy feljutásra vágyó együttes otthonából sem szeretnénk üres kézzel távozni. Majd a következő két hazai meccsen nyernünk kell!