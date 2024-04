Rettentő nehéz helyzetbe került a PMFC a pontvadászat hajrájához közeledve, hiszen a kieső helyek egyikén áll. Öröm az ürömben, hogy azok legjobbján tanyázik, a 15. helyen, így egyetlen rivális megelőzése is elég lehet ahhoz, hogy jövőre is a másodosztályban próbálkozhasson, akkor már csak 15 riválissal szemben a további létszámcsökkentés után. Hátrafelé már nem szabad nézni Mátyus János együttesének, szemét a BVSC-Zuglóra és a Budafokra kell szegeznie, hiszen ez a két együttes csupán két egységgel jár előrébb.

Szabó Máténak és a PMFC-nek bravúr is kell majd, hogy földre küldje az ellenfeleket

Fotó: Löffler Péter

A pécsiek sorsolása ugyanakkor nem a legegyszerűbb az utolsó nyolc fordulóra. A következő hétfőn az éllovassal találkozik, de még a második Győrrel és a negyedik Szegeddel is szembe kerül, s eközül a három csapat közül mindegyik ellen az egy pont elhalászása is bravúr lenne. A másik öt meccsen kell tehát összehozni leginkább azt a plusz három pontot a riválisokkal szemben. Ha a piros-feketéknek sikerülne ebben a hónapban megelőznie a Budafokot valahogy, akkor az utolsó előtti fordulóban konkrét bajnoki döntőn vesznek részt, hiszen épp a XXII. kerületben játszanak majd, s végleg lerázhatják a riválist. Fordított esetben viszont akár a biztos kiesést is jelentheti a meccs.