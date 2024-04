Ahogy azt várni is lehetett, kiélezett, nagy taktikai csatát hozott az AutóCity Volkswagen Baranya Vármegyei I.-es bajnokság huszonnegyedik fordulójának nyitómérkőzése, ahol több piros lapot láthattak a szurkolók, mint gólt.

A Siklós szerette volna elkerülni azt, hogy korán hátrányba kerüljön a bajnokaspiráns otthonában, de a tizenegyedik percben Németh Adrián lövésénél tehetetlennek bizonyult már Bogdán Benjámin, így magasabb fokozatra kellett kapcsolnia Bíró Ferenc legénységének a pontszerzés érdekében.

Talán a második félidőre kicsit túl is pörgött az együttes, ugyanis előbb a hatvanegyedik percben az élvonalbeli bajnokságot is megjárt spíler, Szabó Ádám Imre kapott pirosat, majd a véghajrában Patkó Richárdot is kiállította a játékvezető.

Ezzel a Lovászhetény-Pécsvárad egy meccsel ugyan többet játszva, de öt pontra megközelítette a listavezető Villányt.

Lovászhetény-Pécsvárad–Siklós 1–0 (1–0)

Lovászhetény. Vezette: Horváth Gy. (ifj. Schuller, Földi). Lovászhetény-Pécsvárad KFT: János G. – Németh A., Fiáth, Bozó, Tóth M. – Juhász L., Szaniszló, Spánitz (Kelemen F., 78.), Kovács A. (Stercz, 83.) – Reith, Szentes. Vezetőedző: Varga László. Siklós: Bogdán B. – Gyimesi, Ignácz O., Bizderi (György R., 66.), Látschám – Pólics, Szabó Á., Könyvásó, Patkó – Rotaru (Takács Z., 80.), Szabó D. (Magyar L., 66.). Vezetőedző: Bíró Ferenc.

Gólszerző: Németh A. (11.).

Kiállítva: Szabó Á. (61.), Patkó (83.).

Vasárnapi mérkőzések: PTE PEAC II.–Komló, 11.00, Bóly–Villány, Nagykozár–PVSK, (mindkettő 16.30).