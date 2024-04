Hatalmas érzelmi töltettel kezdheti meg az NB I. B Piros-csoportjának rájátszását a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata. Egyfelől az együttes az alapszakaszt az első helyen zárta a Vasast verve az utolsó fordulóban, másfelől az elmúlt hétvégén két nehéz mérkőzést megnyerve újra elhódította a Hepp Kupa serlegét.

Csütörtökön 18 órakor kezdődik a következő kihívás, amely két győzelemig tart. Elsőként a TF-Budapest látogat a Lauber Dezső Sportcsarnokba, hogy megpróbálja elvenni a pályaelőnyt, viszont a Pan­thers célja is egyértelműen az, hogy minél gyorsabban lezárja a döntőig vezető párharcokat.

Ha az alapszakaszban rendezett két mérkőzéshez hasonlóan alakul minden, akkor most egy nagy sikerre készülhet a pécsi közönség, hiszen a harmadik fordulóban 41 ponttal volt jobb a Vasút aktuális ellenfelénél a Szamosi Nándor Sportcsarnokban. Persze a januári mérkőzés már egészen más képet mutatott erről a párharcról, de akkor is tizeneggyel jobbak voltak Bíróék a fővárosiaknál.

A végső célt figyelembe véve a PVSK számára kötelező a győzelem hazai pályán, s majd vasárnap idegenben is a TF ellen, amely negatív mérleggel (11–15) csúszott be az első nyolcba úgy, hogy az utolsó meccsén is kikapott Nyíregyházán. A pécsiek számára egy esetleges döntő esetében már megvan a biztos pályaelőny, viszont azzal is növelhetik esélyeiket, ha a tavalyihoz hasonlóan átrobognak mindenkin, s a lehető legkevesebb meccset játsszák. Persze a riválisok mindent megtesznek majd azért, hogy ne legyen egyszerű az útjuk, esetleg kisiklassák őket teljesen az élvonal felé zakatolva.