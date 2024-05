Bejelentette hivatalosan is a Magyar Triatlon Szövetség, amit már mindenki sejtett. A három fős olimpiai magyar alakulatot a világbajnoki sorozatban hétvégén bronzérmet nyerő Lehmann Csongor, a PSN Zrt. kiválósága, az előző olimpián hetedik Bicsák Bence, illetve a Tokióban szintén remek eredményt elérő Kuttor-Bragmayer Zsanett alkotja majd Párizsban.

– Hosszú, nehéz és rendkívül izgalmas volt a kvalifikációs időszak – tekintett vissza is a bejelentésnél Kindl Gábor, a szövetség elnöke. – A végén egy picit a szerencsével is hadilábon álltunk, így végül három fős lesz a magyar olimpiai válogatott, bár korábban arra is volt esély, hogy öten utazhatnak. Bízom benne, hogy az élet visszaadja majd Párizsban, amit az elmúlt két hétben elvett tőlünk. Így is nagyon erős csapattal megyünk, Lehmann Csongor szombati, világbajnoki sorozatban elért harmadik helye plusz erőt és motivációt ad mindenkinek. Csongoron kívül két rutinos olimpikonra esett a választás: Bicsák Bence legutóbb Tokióban a hetedik helyen végzett, egyelőre ez minden idők legjobb magyar olimpiai helyezése, a nőknél pedig Kuttor-Bragmayer Zsanett indulhat, aki 2021-ben az előkelő 12. helyen ért célba.

A versenyzők a következő két hónap jelentős részét magaslati edzőtáborban töltik majd.