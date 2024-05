Még mindig nagyon nehéz helyzetben a PMFC, hiszen a labdarúgó NB II. utolsó két fordulóját úgy várja, hogy 1 pont hátrányban van a BVSC-Zuglóval szemben, s így kieső helyen áll. Azonban kialakulóban egy olyan helyzet, amely akkor is reményt ad a Pécsnek, ha a fővárosiak behúzzák az utolsó két találkozójukat. A Szombathelyi Haladás a hírek szerint olyan mértékű pénzügyi problémája van, hogy az utolsó két fordulóra ki sem tud állni a mai, Vasas elleni meccse után. Nem a játékosok nem akarnak pályára lépni, akik jó ideje nem kapnak fizetést, hanem állítólag a klub biztonsági szolgálatot sem tudja kifizetni már egy ideje.

Az MLSZ elutasította a Szombathely licenc-kérelmét, ami nélkül egyébként sem indulhatna el a másodosztályban. Ugyanakkor, ha a vonal felett végez, akkor helyét nem a "legjobb kieső" veheti át, hanem alulról, az NB III.-ból tölti fel az MLSZ a bajnokságot. Persze arra is van esélye a Haladásnak, még ha csekély is, hogy később mégis megkapja a licencet, és akkor az előbbi feltevés tárgytalan. Ugyanakkor esély van rá, hogy ha a BVSC-t nem is tudja megelőzni a Pécs, a szombathelyieket átugorva biztosíthatja, hogy NB II.-es maradhasson. Ehhez négy pontot kellene jelen állás szerint szereznie, vagy a gólkülönbségén javítani drasztikusan három pontot gyűjtve. Ha nem játszik már a Haladás a Vasas elleni meccset követően, akkor egyértelműen pontot sem szerezhet. Ebben a forgatókönyvben a másik verzió, hogy kiáll, de az Ajka és a Gyirmót is legyőzi.

Felmerülhet az is persze, hogy mi van, ha az MLSZ még az idény vége előtt úgy dönt, hogy kizárja a szombathelyi együttest, ha a pénzügyei miatt nem tud kiállni. Akkor természetesen azonnal a tabella végére kerül a zöld-fehér klub, s akkor a PMFC-nek már csak annyit kell elérnie, hogy a Tiszakécske előtt végez, amelyet most öt ponttal előz meg.

A Szombathellyel szemben a legrosszabb forgatókönyv a Pécsnek, hogy végig játssza az idényt a Haladás, és még meccset is nyer.