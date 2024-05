Előnyben utazik szombaton 19 órára az Újbuda MAFC otthonába a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata az NB I. B. Piros-csoportjának döntőjében. A Gabányi László Sportcsarnokban pedig megtehet egy újabb nagyon fontos lépést a végső cél felé a Panthers, hiszen 2–0-s előnnyel szinte már rá tenné a második vonal bajnoki címére a kezét a három sikerig tartó szériában, de kár lenne ennyire előre szaladni.

Az Újbuda nem véletlen van ott a Vasúttal szemben a fináléban, s persze még az is élénken élhet a rajongókban, hogy az alapszakasz hajrájában a PVSK még 14 ponttal is vezetett a harmadik negyedben, s onnan képes volt fordítani a MAFC, két ponttal nyert is a Lauberben.

A hazai oldalon talán az lesz a legnagyobb kérdés, hogy Archibald és Polgárdy mellé ki tud felnőni, s plusz opciót jelenteni támadásban, míg a Panthersnél leginkább az, hogy az első meccsről mennyire tudják a legjobban játszók átmenteni a formájukat erre az összecsapásra, ki lesz az, aki a háttérből elő tud lépni, és vezérévé vállni a csapatnak, ahogyan azt Plézer és Antóni tette szerdán.

Az jó hír a Vasút rajongói számára, hogy Bíró Olivér is visszatérhet az aktív rotációba, így Szrecsko Szekulovicsnak újabb variációs lehetőségei lesznek, amivel megkeverheti a lapokat. Ennek ellenére a PVSK-nak nagy szüksége lesz arra, hogy a fenntartott 75 helyet feltöltsék a szurkolói, és végig támogassák.