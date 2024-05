Menet közben vette át a 2022/2023-as idényben újra a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatának irányítását Szrecsko Szekulovics, aki aztán Hepp Kupa-győzelemig vezette a gárdát, illetve az NB I. B. Piros-csoportjának fináléjában is végig esélye volt, hogy legyűrje a városi riválist. A következő szezonnak már az ő kívánalmai szerint összerakott kerettel futott neki a gárda, amely megismételte a kupasikert, és a bajnoki finálét is sikerrel vette. Mindezek eredményeként az egyesület új szerződést kínált a vezetőedzőnek, aki el is fogadta ezt, s így az élvonalban is ő vezényel majd.

– Nekem a PVSK több mint egy munkahely, nagyon boldog vagyok, hogy együtt folytathatjuk az építkezést – jelentette ki Szrecsko Szekulovics a bejelentésekor. – Amikor tavaly kikaptunk a döntőben, meg voltam győződve, hogy elköszönnek tőlem. Mondanom sem kell, mennyire meglepett, amikor a vezetők marasztaltak. Nagyon jóleső érzés most, hogy a bizalmat talán sikerült meghálálnom valamennyire. A mögöttünk hagyott év nagyon nehéz volt, de a PVSK-nál mindenki rengeteget dolgozott a szezon során, hogy meglegyen a feljutás. Nem csak a csapat, hanem a vezetők, és mindenki a klub körül.

Feljutóként újra rettentő nehéz kihívásokkal kell majd a csapatnak szembenéznie, amiben segítheti az állandóság.

– Újoncként az lesz a legfőbb cél, hogy bennmaradjunk – szögezte le Szekulovics. – Sokat kell dolgoznunk, építkezni kell, de nagyon bizakodó vagyok. Az A csoportban a hazai pályánk óriási erősségünk lehet. Korábban ellenfélként is sokszor megfordultam a Lauberben, és akkor is nagyon jó volt a PVSK szurkolótábora. Amit azonban most a rájátszásban, pláne a döntőben tapasztaltam, egészen elképesztő volt.