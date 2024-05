Május 4., szombat, 11.00

Siklós– PTE PEAC II.

Talán a hétvége legizgalmasabbnak ígérkező mérkőzése vezeti fel az AutóCity Volkswagen Baranya Vármegyei I.-es bajnokság huszonötödik fordulóját, ráadásul elég korán megrendezik a párharcot, így a győztes félnek lesz ideje kiélvezni a sikert. Már ha persze dűlőre jutnak a felek, de abból kiindulva, hogy idén az egymás elleni ütközeteken mindig volt döntés, kevés esély van arra, hogy döntetlennel végződjön a találkozó. Szeptember közepén a pécsi együttes nem kegyelmezett Siklóson (0–4), novemberben viszont jött a revans (0–2). Mégis talán a legutóbbi, márciusi összecsapás marad emlékezetes, mikor a 2024-es naptári év veretlen alakulata csupán egy kilencvenedik percben szerzett öngóllal zsebelte be a győzelmet (1–0). Bíró Ferenc legénysége tehát igencsak elszánt, s ha erővel és kellő fókusszal bírja a brigád, akkor könnyen borulhat a papírforma.

Bíró Ferenc, a Siklós vezetőedzője: – A hétvégén egy fájó vereség után, ahol hatalmasat küzdöttünk, pont nélkül maradtunk. Ezúttal majd egy jó formában lévő együttessel találkozunk. Utoljára egy öngóllal vesztettünk ellenük a kilencvenedik percben (1–0). Remélem, hogy a sors most valamit visszaad, és győztesként hagyjuk el a pályát!

Molnár Gábor, a PTE PEAC II. vezetőedzője: – Remek formát mutat a csapat tavasszal. Reményeim szerint tudjuk folytatni a jó sorozatunkat. Nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen a Siklós egy jó erőkből álló, jó együttes, ami az előző egymás elleni mérkőzésünkön is bebizonyosodott. Küzdelmes mérkőzésre számítok!

Amit az élet elvett tőlük, azt most visszavennék Siklóson.

Fotó: Laufer László

Május 4., szombat, 17.00

Lovászhetény-Pécsvárad–Nagykozár

A 2023/24-es szezon végéhez közeledve nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Nagykozár labdarúgócsapata kilóg ebből a mezőnyből. A vezetőség az idény elején egy edzőváltással megpróbált valami merészet húzni, de látszólag nem vált be a dolog. Sokáig tartotta hetedik helyét az együttes, de inkább csak a PVSK gyengélkedése miatt. Tehát Takács Lajos alakulata egyértelműen vesztenivaló nélkül csatázhat a hátralévő bajnokikon, de könnyen lehet, hogy be kell állítani a buszt a gólvonal elé, ugyanis a Lovászhetény-Pécsvárad azért képes kitömni aktuális ellenfelét. Na de vendégoldalon reményt adhat, hogy a két fél idei egymás elleni párharcai azért szorosan végződtek, még akkor is, ha csupán egy pontot szedett össze a Nagykozár (1–1, 1–2, 2–3). Mondjuk azt éppen idegenben.

Komló– Bóly

Szebb szezonban bízott mindenki a Komló háza táján, de az idényben mutatott játék alapján ez a hatodik pozíció a realitás. A Bóly is magasabbra vágyott, így kijelenthetjük, hogy a csalódott együttesek egymás ellen vigasztalódhatnak. A vendégcsapatnak még megvan az esélye a bronzéremre, ezért pedig vélhetően majd mindent meg is fog tenni. Igaz, a Komló is előzhet még, de talán már fontosabb letenni az új alapokat, nem pedig feladni mindent egy esetleges ötödik helyért. Mindenesetre a komlói alakulat hétvégi riválisa ellen már begyűjtött négy pontot (3–2, 1–1), így már csak ebből is kiindulva bízhatunk abban, hogy izgalmasan alakul az ütközet.

Május 5., vasárnap, 17.00

Villány–PVSK

A listavezető az elmúlt három meccsen nyeretlen maradt, míg a PVSK ebben az időszakban négy pontot szerzett, így feljebb lépett a tabellán. A Villány ebben a kiírásban kétszer már legyőzte a pécsi klubot (2–0, 2–5), de november elején az akkor még sereghajtó sikerétől volt hangos a vármegye. A meglepetés tehát benne van, de az sem kizárt, hogy egy gólfesztivállal tér vissza a győzelmi ösvényre Kósa Zoltán legénysége. Egy biztos: hazai siker esetén közelebb kerülnénk a végső győzteshez.