Május 18., szombat, 17.30

Lovászhetény-Pécsvárad–Bóly

Az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I.-es bajnokság huszonhetedik fordulójának legjobban várt mérkőzését szombaton rendezik. A szezonnak volt olyan szakasza, mikor mindkét együttest bajnokaspiránsként emlegethettük, azonban a tavalyi bronzérmes Bóly egy komoly hullámvölgybe került, a Lovászhetény-Pécsváradnak pedig már csak halvány esélye maradt. A házigazda elsősorban késleltetni tudja a bajnokavatást, de a meccstől független vasárnap a Villány felérhet a csúcsra. Mindenesetre magas színvonalú összecsapásra lehet számítani, így hiba lenne kihagyni az ütközetet, pláne úgy, hogy lassan egy időre szögre akasztják a stoplisokat a főszereplők. Most pedig vélhetően nagyobb izgalom lesz, mint a legutóbbi három egymás elleni csatán (0–4, 0–4, 5–0), mikor a Lovászhetény-Pécsvárad diadalmaskodott, ugyanis a Bóly ismét szeretné éremmel zárni a pontvadászatot.

Varga László, a Lovászhetény-Pécsvárad vezetőedzője: – A PEAC II. elleni győzelmünkkel eldőlt, hogy már biztos az ezüstérem, így számunkra már csak bónusz mérkőzések vannak hátra a kupában és a bajnokságban is. Jó formában vagyunk, természetesen a hátralévő találkozókon is győzelemre játszunk majd. Most jönnek tehát a bólyi napok, szombaton a bajnoki, szerdán pedig a kupameccs.

Ha a Bóly pontot szerez a Lovászhetény-Pécsvárad ellen, akkor már szombaton aranyba borulhat Villány városa.



Siklós– PVSK

A Siklós labdarúgócsapatát mostanság csak dicséret illeti. A szezon előtt talán senki nem gondolta volna, hogy Bíró Ferenc alakulata szerez legalább harminckilenc pontot, ráadásul két körrel a vége előtt matematikai esélye is legyen a bronzéremre. Továbbá ez a szereplés legtöbbször bátor, szórakoztató és tetszetős játékkal párosul. Ezzel szemben a PVSK már feledné ezt az idényt, de az kétségtelen, hogy az elmúlt időszakban a pécsi együttes is mutatott életjeleket. Ennek ellenére Schneider Gábor legénysége azért küzdhet még, hogy végül ne a tabella végén zárjon, míg a túloldalon a Siklós utolsó hazai összecsapásán szépen búcsúzna, az esetleges előrelépés pedig már csak hab lenne a tortán. Mindenesetre a korábbi egymás elleni ütközetek is reményt adnak arra, hogy jó meccset láthatunk.

Május 19., vasárnap, 11.00

PTE PEAC II.– Nagykozár

Mindkét fél meccselt a hétközben, ráadásul a Nagykozár három hónap után ismét ünnepelhetett. A PTE PEAC II. az elmúlt két találkozóján viszont nem szerzett pontot, így a jelenlegi forma alapján a sereghajtónak is lehet san­sza, de a házigazda számára nagyobb a tét. A bronzéremért ugyanis még mindig hatalmas a harc, Molnár Gábor alakulata harmadik, a tavalyi bronzérmes Bóly viszont csak egy ponttal szerzett csak kevesebbet, így bőven van esély az előzésre. A három egymás elleni mérkőzésen a nagykozári brigád egy pontot elcsent a pécsi klubtól, így van miből meríteni, de a hétközi szép siker is lendületet adhat a pontvadászat hátralévő időszakára.

Május 19., vasárnap, 17.30

Villány– Komló

Könnyen lehet, hogy már bajnokként játszhatja a huszonhetedik forduló zárómeccsét a Villány, ehhez viszont az kell, hogy a szombati játéknapon a Lovászhetény-Pécsvárad hibázzon hazai környezetben a Bóly ellen. Abban az esetben, ha ez nem valósul meg, akkor is kitörhet a futballünnep Villányban, hiszen egy hazai siker esetén bajnokot lehetne avatni. Márpedig a Komló idei és jelenlegi formáját tekintve az év egyik legnagyobb meglepetése lenne, ha borulna a papírforma. Kósa Zoltán legénysége háromszor is legyőzte a szezon során hétvégi ellenfelét (2–5, 1–2, 1–0), így gyakorlatilag nincs mutató, ami a vendégcsapat mellett szólna. Ráadásul a fáradtsággal is küzdhet a komlói brigád, ugyanis szerdán még a Nagykozár ellen kellett pótolni egy bajnokit a huszonegyedik körből. Az pedig nem tett jót a lelkeknek, hogy annak is vereség lett a vége (2–4).

Megyei I. osztály