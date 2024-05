A női labdarúgó NB II. 25. fordulójában a a PVSK 14–0-ra verte a Martonvásárt, amelynek nem is olyan régen a PMFC 42-őt lőtt. A sereghajtó így már bekapta 296. gólját is az idényben, míg lőni kettőt tudott összesen 21 meccs alatt. A találkozón Szabó Bernadett hét gólt is jegyzett így felzárkózott a mesterlövészek közt a 4. helyre. Égi Barbarától (PMFC) viszont valószínűleg már senki nem veszi el a gólkirálynői címet, 54 találatnál jár, míg a második Turcsányi 34-nél, s egy meccs van vissza, ami épp a baranyai rangadó lesz a záró körben.

PVSK–Martonvásár 14–0 (8–0)

Női labdarúgó NB II., Nyugat, 25. forduló. Pécs. Gólszerzők: Kollár (7., 38., 45.), Szabó B. (11., 39., 43., 55., 63., 70., 81.), Rácz M. (20.), Megyesi (25.), Szabó Á. (76.), Schmidt V. (79.).

Következik: PVSK–PMFC (05. 26., 17.00).