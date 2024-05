Bevették a Siklósi várat és környékét az erősemberek a hétvégén. Egy kétnapos jótékonysági fesztivált tartottak, amelyen a Csecsemő és Kisded Alapítványnak gyűjtöttek az Erősen a Gyermekekért elnevezésű kezdeményezéssel .

Szombaton a Harkányi Gyógyfürdőben a nyílt, a No Stress Sporttáborban a masters bothúzó ob-ra került sor. A küzdelmek során Véró Alex ért fel a csúcsra. Másnap a siklósi vár két versenynek is helyet biztosított. Az egyik a Cesa országos rekordkísérletekről szólt, míg a másik egy kőemelő ob volt, amelyen a harkányi Jakab Viktor második lett. Előtte az első csúcsot a hazaiak kedvence, Makai Renátó állította be, tisztelegve a vár története előtt is.

– Az országos csúcsokat immár olyan helyen állíthatják be vagy dönthetik meg a versenyzők, ami egyedülálló, ugyanis a vár bejáratánál egy 1500-as évekből származó 174 kilo­grammos, 113 centiméter hosszú kővel állítottam be egy CESA-alaprekordot – osztotta meg velünk Makai. – Ez az állvánnyal együtt a helyszínen megtekinthető. A célunk az volt, hogy a vár környéke váljon egy erősember-zarándokhellyé, ahol ezt a több napos fesztivált mindig megkoronáznánk a rekord­kísérletek napjával. A skótoknál is nagy hagyománya van ezeknek a legendás köveknek, illetve annak, hogy azokat megpróbálják felemelni, arrébb vinni. Ez itt is hasonlóan fog működni. A tenkes követ aki megemeli, vagy átemeli az ott lévő 122 centiméteres állványon az a helyszínen lévő könyvbe feljegyezheti a nevét.

Ezzel az első ilyen helyszínt teremtették meg Magyarországon, ahol bármikor próbálkozni lehet a rekord megismétlésével.

Emellett egy 400 kilogrammos hex rudas felhúzást teljesített Véró Alex rekordkísérletként, illetve egy 126,5 kilogrammos egykezes fej fölé nyomást hajtott végre Losonci Imre többek közt.