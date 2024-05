Tavaly májusban kiérdemelte a vastapsot a Lauber Dezső Sportcsarnokban a PTE-PEAC futsalcsapata, miután sokak meglepetésére feljutott az élvonalba. Teljesítményüknek köszönhetően hétfőn este ismét a pécsi együttestől zengett a lelátó, de a katarzis ezúttal elmaradt.

Egy igazán fájó forgatókönyv.

Fotó: Kurdi József

Az életben maradásért léphetett parkettre a 2023/24-es szezon utolsó fordulójában Élő Tibor legénysége, méghozzá az alsóház második helyezettje ellen. A képlet egyszerű volt: csak győzelem esetén lett volna esély a bennmaradásra, továbbá a Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia találkozót kellett figyelni, és szurkolni a hibátlan házigazdának.

A PTE-PEAC nem is bízta a véletlenre a dolgot. Fókuszált, türelmes játékkal sikerült kezdeni, a tizenhetedik percben a csapatkapitány, Bartal Bence révén pedig meg is szerezte a vezetést a csapat. A szünet előtt még válaszolt az Aramis, így volt mit átbeszélni a pihenő alatt. Mindenesetre hatalmas tűzzel folytatta a második felvonást a pécsi klub. Három percen belül Nospak duplázott, plusz Vénosz Soma is bevette a kaput. A hátralévő idő nem volt feszültségmentes, ráadásul még egy gólváltást is láthatott a publikum, de ami a legfontosabb, hogy sikerült begyűjteni a három pontot.

A lefújást követően azonban nem lehetett elkezdeni felhőtlenül ünnepelni, hiszen senki nem tudta, hogy mit játszott a Magyar Futsal Akadémia (MFA) a Nyírbátor vendégeként. Hosszú perceken át várt mindenki, hátha valaki boldogan bekiabálja az eredményt, de a közösségi felületeken és a szövetség oldalán sem lehetet informálódni. Így tehát a legtöbben otthon tudták meg, hogy a Nyírbátor hiába vezetett már az első percben, a MFA fölényes győzelmet aratott (1–5), ezzel tehát a PTE-PEAC futsalcsapata kiesett az élvonalból.

PTE-PEAC–Aramis SE 5–2 (1–1)

Férfi Futsal NB I., Alsóház, tizedik forduló. Pécs. Vezette: Zimonyi (Kiss G., ifj. Hartung). PTE-PEAC: Molnár M. – Molnár Cs., Nospak, Tóth M., Vénosz. Cserék: Wilkesz, Bálint G., Pápai, Karamarkovic, Palvek, Koller, Koronics, Forró, Bartal. Vezetőedző: Élő Tibor.

Gólszerzők: Bartal (17.), Vénosz (21.), Nospak (22., 23., 27.), illetve Bognár B. (20., 26.).