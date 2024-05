Továbbra is veretlenül menetel az újonc PMFC női labdarúgócsapata az NB II. Nyugati csoportjában. A szezon végéhez közeledve a pécsiek 6 ponttal vezetnek a második helyezett Csepel előtt miután kedden a Zalaegerszeg ellen pótolt találkozót is magabiztosan megnyerték. Összesen négy mérkőzés van már csak vissza az együtteseknek az idényből, s pontegyenlőség esetén reálisan nem előzheti meg a második pozícióban álló rivális a Pécset (47 góllal kellene javulnia jelen pillanatban a Csepel gólkülönbségének), azaz, ha a Nagykanizsát és az Ajkát is legyőzi Bolboaca Augustin együttese, akkor a Pápa elleni utolsó hazai meccs, illetve a PVSK elleni zárófordulós rangadó is csupán formalitás lesz a piros-feketék számára.

Zalaegerszeg–PMFC 1–5 (1–2)

Női labdarúgó NB II, Nyugat, 19. forduló.

PMFC: Ronta – Rituper, Bocz, Bolboaca, Gyánó – Balogh (Bódis, 46.), Spiel (Buzás, 66.), Kőmíves – Nyéki (Turi, 34.), Égi, Farkas (Máté, 46.). Edző: Bolboaca Augustin.

Gólszerzők: Szegedi (24.), ill. Égi (11..), Farkas (42.), Turi (53., 58., 90.)