Izgalmas első etappal nyitotta a 2024-es idényt a Tour de Hongrie mezőnye, amely során sajnos a bukásokat sem úszták meg a versenyzők. A Karcag és Hajdúszoboszló közti 166 kilométeres szakaszon a háromszoros világbajnok Peter Sagan is érintett volt egyben, de a cél előtt 100 méterrel a sprintelés közben is volt egy nagy esés, ami dominóként hozta magával a többit, s magyarok is megsérültek.

Persze a versenyzők mögött elsuhanó gyönyörű magyar táj mellett nagyszerű teljesítményeket is láthattak, akik valamilyen módon követték az eseményeket. Ilyen volt az első nap győztesének, Sam Welsfordnak a befutója, aki 3 óra 52 perc és 48 másodperc alatt teljesítette a távot, valamint Rózsa Balázs és Filutás Viktor csatája a fehér trikóért, amelyet előbbi szerzett meg a második napra. Persze meg is tarthatja azt mindaddig, amíg ő a legjobban rangsorolt magyar a mezőnyben.

A 45. magyar körverseny csütörtökön a Tokaj és Kazincbarcika közötti 162 kilométeres etappal folytatódik.

Pécsett közben a szervezők nem is csak vasárnapra készültek programokkal a kerékpársport kedvelőinek, hiszen már szombaton elkezdődnek majd az események.

Egyfelől május 11-én egy közös Kerékpáros Gurulásra invitálják a vállalkozó szelleműeket, akik a város három különböző pontjáról 1.30-kor indulva a Széchenyi téren találkoznak majd. A Decathlon parkolójából, az Apáczai Nevelési Központ Kollégiumától, valamint a Puskin téri Posta parkolójából indulnak majd a biciklisták a főtérre.

Szombaton tartják a Pump Track Regionális Kupasorozat versenyét is az eseményekkel összekötve. Vasárnap pedig a Zsolnay-upán lehet értékes nyereményekért nyeregbe szállni. Persze ezek mellett is sok egyéb programmal készülnek. Sőt, a Tour de Hongrie pécsi futamának idején a Tüke Busz Zrt. külön buszokat indít majd, hogy a rajongók könnyen megközelíthessék a szurkolói zónákat.