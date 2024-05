Tavaly májusban egy hosszú, eseménydús, de mégis felejthetetlen és történelmi sikert hozó szezont zárhatott le a PTE-PEAC futsalcsapata, ugyanis sokak nagy meglepetésére negyedikként sikerült bejutni a felsőházba, majd pünkösdhétfőn felkerült a pécsiek fejére a korona, így feljutott az élvonalba Élő Tibor legénysége. Természetesen számítani lehetett arra, hogy az első osztály nem lesz sétagalopp, de a baranyai együttes nem akarta, hogy az élvonalbeli tagság pünkösdi királyság legyen.

A felejthetetlen májusi ünneplés.

Forrás: PTE PEAC

A felejthetetlen 2023/24-es idényt a Nyíregyháza otthonában kezdte a pécsi klub, és kapott is egy kis ízelítőt (4–1), de az első hazai bajnokin a címvédő Haladást sikerült megszorongatni (1–2), a harmadik meccsen pedig már a pontszerzés is összejött az Aramis ellen (3–3). Tehát a kezdésre összességében nem lehet panasz, főleg újoncként, de az alapszakasz végére kissé elfogyott a brigád, fájó vereségekből sem volt hiány, így tizedik helyen sikerült zárni a pontvadászat első felét, megelőzve a Maglódot és a Magyar Futsal Akadémiát.

Kevésbé feszített tempóban ugyan, de mindeközben a Magyar Kupában is szépen szerepelt a PTE-PEAC. Az alacsonyabb osztályban vitézkedő Sárbogárd (0–10) és Tolna-Mözs (0–7) elleni vendégjáték sem jelentett különösebb problémát, a negyeddöntőben viszont a Veszprém már nagy falatnak bizonyult, összesítésben 11–3-as győzelmet aratott a végül ezüstérmet szerző alakulat.

Na de a párharc ezen szakaszán már inkább a rájátszáson volt a fókusz. Két körrel a szezon vége előtt még a piros vonal felett helyezkedett el a pécsi csapat, de aztán a szintén kiesés elől menekülő Újpest hazai terepen gyakorlatilag megmenekült (9–4). Az utolsó fordulóra maradt még izgalom, köszönhetően annak, hogy volt még esély a bennmaradásra. Ráadásul nem is volt olyan reménytelen a helyzet, hiszen a legfőbb rivális, a Magyar Futsal Akadémia a rájátszás listavezetőjének otthonában lépett parkettre, így benne volt a pakliban a pontvesztés, miközben a PTE-PEAC a Lauber Dezső Sportcsarnokban hajthatott a három pontért. A győzelmet sikerült is megszerezni (5–2), azonban később kiderült, hogy a Nyírbátor elszenvedte első vereségét az alsóházas küzdelmek során (1–5), így a tündérmese ezen fejezete, most véget ért.