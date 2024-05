Többet kihozott első élvonalbeli szezonjából az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata azzal, hogy a hatodik helyen végzett. Az idény során több fiatal is lehetőséget kapott a bizonyításra főként azokra a percekre, amikor kötelező volt egyiküknek a pályán lenni.

A leginkább megragadni az első csapat rotációjában Herger Salamon és Scherer Bálint tudott. Előbbi az alapszakasz során 25 meccsen átlagban 10 percet kapott, utóbbi 26-on 15.5-t. Most mindkettejüknek kontraktusát meghosszabbította a klub, hogy a jövőben elérhessék azt a pontot, hogy az együttes alapkövei legyenek. Mindkettejüknek volt már ebben az idényben is olyan meccse, amin bizonyították, hogy fényes jövő állhat előttük.

Mellettük szintén bontogatta már a szárnyait az élvonalban Rátgéber Tamás is, akit az alapszakasz során hétszer dobtak be átlagban három percre a meccsek végén, s a helyosztókon a Sopron ellen első pontjait is megszerezte. Akkor Csirke Ferenctől már 16 percet kapott nagyjából. A játékával ő is kiérdemelte, hogy új szerződést tegyenek elé.

A fiatalszabályt ugyan eltörölték, a klub hármójukra biztosan számít még.